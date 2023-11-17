الأحد.. حفل فني جديد لفصول مواهب أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور، بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك فى السابعة مساء الأحد المقبل، الموافق 19 نوفمبر الجاري، بمسرح أوبرا دمنهور، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفل.

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدي، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، والعود تدريب بسمة صالح، والإيقاع تدريب سعيد الأرتيست.

وقد أعلن أن يوم الطفل العالمي عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم.