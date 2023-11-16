غارات إسرائيلية جديدة على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على أطراف بلدات: جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب، في القطاع الغربي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، صباح اليوم، نفس المناطق، بالإضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت أطراف بلدتي رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول، لقصف مدفعي إسرائيلي.