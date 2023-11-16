تصفيات آسيا لمونديال 2026.. كوريا الجنوبية تسحق سنغافورة بخماسية

استهل المنتخب الكورى الجنوبى، مشوار التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، بسحق نظيره سنغافورة، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب " استاد سيؤول كأس العالم"، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا.

وجاءت الخماسية النظيفة للمنتخب الكورى الجنوبى، عن طريق اللاعب تشو كيو سيونغ فى الدقيقة الـ 44، وهوانغ هي تشان فى الدقائق الـ 44 و هيونغ مين سون فى الدقيقة الـ 63، أوي جو هوانغ من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 67، وكانغ إن لي فى الدقيقة الـ 85.

بهذا الفوز أحرز المنتخب الكورى الجنوبى أول ثلاث نقاط فى بداية مشواره مع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، عن المجموعة الثالثة التى تضم كلا من الصين صاحب الوصافة بثلاث نقاط، تايلاند وسنغافورة.