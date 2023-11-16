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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

أرشيفية
أرشيفية
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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من ١٩/١١/٢٠٢٣ الى ٢2/١١/٢٠٢3  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل:
• وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.

• مشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء.
• حقيبة التوثيق المتنقل.
• مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

جدير بالذكر ان  مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

الإلكترونية التجمع الخامس بالقاهرة الاقتصادية