رئيس اتصالات النواب يكرم المتفوقين بمدرسة ترسا للتعليم الأساسي في قها

نظمت مدرسة ترسا للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بقها في محافظة القليوبية حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين وحصول المدرسة على الاعتماد والجودة بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والنواب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان والنائب اسامة فتحى والنائب عزيز سابق وأولياء أمور الطلاب ومجلس الأمناء بالمدرسة .

تضمن الحفل تقديم فقرات فنية منها مسرحية صامتة عن اخطار السوشيال ميديا.

وقامت وكيلة الوزارة والنائب احمد بدوي بتكريم ٩٦ طالب وطالبة من المتفوقين والموهوبين بالمدرسة كما تم تكريم ٤ من المحالين لسن المعاش.

وأعرب النائب أحمد بدوي عن سعادته بتواجده بين الطلاب الفائقين لتقديم التهنئة والهدايا لهم، تقديرا لما بذلوه وتحقيق مراكز متقدمة مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم متمنيا لهم التفوق في المراحل الدراسية المقبلة

وطالب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلاب، بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز، خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة، من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كل المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها موجها الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم.

اكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم في كلمتها، ضرورة المشاركة في الأنشطة التربوية وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع مديرى المدارس وتكريم المتميزين والموهوبين في المدارس لتنمية روح القيادة وبث روح التعاون والتنافس فيما بينهم .

تكريم المتفوقين

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