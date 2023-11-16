بالصور.. 62 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق بحملات رقابية في 4 مراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.

ومن جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت اليوم الخميس حملات تموينية على المخابز بالمركز بالتعاون الجهات المختصة، أسفرت عن تحرير 17 محضرا تموينيا، منها 4 محاضر نظافة، و5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر غير مطابق للمواصفات، و 4 محاضر عدم إعلان، ومحضر تبديد.

وفي مركز بني مزار، أوضح عماد حسن رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت حملة مكبرة على المحلات التجارية بدائرة الوحدة المحلية لمجلس قروي صندفا لضبط الأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات، أسفرت عن تحرير 7 محاضر تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية، وعدم وجود شهادات صحية، وأغذية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 24 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر.

كما أشار اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إلى تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية في 5 قرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 22 محضرا تموينيا تنوعت المحاضر بين «بيع بأزيد من السعر ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة»، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ديرمواس، أوضح عامر طه رئيس المركز أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين والجهات الرقابية نفذت حملة على المخابز بدائرة المركز، حيث أسفرت عن تحرير 16 محضرا تموينيا للمخابز المخالفة تنوعت بين (خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم الإعلان، توقف عن التشغيل، عدم وجود سجل تجارى، عدم وجود ميزان).

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