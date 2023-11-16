بايدن: حماس ارتكبت "جرائم حرب" بإقامة مقر عسكري في مستشفى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن القصف الإسرائيلي العشوائي غير مقبول، مؤكدًا أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهمية أن تكون قواته حذرة في مجمع الشفاء الطبي، زاعمًا أن حركة حماس ارتكبت “جرائم حرب” بإقامة مقر عسكري في المستشفى.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج أن الجيش الاسرائيلي جلب حاضنات الخدج معه إلى مجمع الشفاء وأعطى وقتا للأطباء والمرضى للخروج ودخل بقوة صغيرة داخل باحة المستشفى فيما بعد.

وأكد أن الأعمال القتالية ستتوقف عندما لا تبقى لحماس القدرة على القتل وعمل أشياء مروعة للإسرائيليين، فحماس قطعت رؤوس الأطفال وحرقت النساء وهن على قيد الحياة، زاعمًا أن حماس ارتكبت جرائم حرب بإقامة مقر عسكري في مستشفى.