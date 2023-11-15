سفير موسكو في لندن: العلاقات الروسية البريطانية لن تتغير بعد تعيين كاميرون وزيرا للخارجية

قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة؛ ستبقى دون تغيير بعد تعيين ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية البريطانية.

وأضاف كيلين في تصريح أوردته وكالة "تاس" الروسية "هناك مسار معين للحكومة، هناك قواعد معينة، وكاميرون سيتبع هذا المسار العام. وحول الأزمة الأوكرانية، تصريحاته لم تكن ودية منذ 2014، لذا لا أتوقع أي تغييرات هنا؛ فالأمر سيكون على حاله تقريبًا".

وفي 13 نوفمبر، تم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية والكومنولث والتنمية في حكومة ريشي سوناك ليحل محل جيمس كليفرلي، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية.