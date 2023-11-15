تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات فى عش الزوجية

أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها الفنان احمد فهمي: حيث كتبت الزاهد على عبر حسابها الرسمى على موقع التوال الاجتماعى والصور الشهير " انستجرام من خلال خاصر الاستورى قائلة :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد اربع سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.

كانت الفترة الماضية قد شهدت خروج شائعة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد أكثر من مرة، وذلك قبل وبعد طرح فيلمهما مستر إكس.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد أنور، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: إلهام شاهين، أكرم حسني، مجدي عبدالغني، إبراهيم فايق، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أمير شاهين، ومي عمر، إخراج أحمد عبدالوهاب.