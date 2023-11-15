الجيش الأردني: إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني في غزة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليها.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء قال المصدر إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

وأضاف أن الجيش الأردني بدأ تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، مؤكداً مسؤولية إسرائيل عن توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره.

وأشار إلى أن المستشفى سيستمر في أداء واجبه الإنساني.