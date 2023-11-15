قوات الاحتلال تنسحب من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل مستشفى الشفاء بغزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره عبر الدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة، بادعاء وجود قيادات تابعين لحركة المقاومة الإسلامية حماس ووجود أنفاق تحت المستشفى تستخدمها حماس لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن تصاعد أعداد الشهداء والمصابين جراء استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء إلى ما يزيد عن 11 ألف شهيد طبقًا لأخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة.