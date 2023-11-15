أبومازن: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. ولا نقبل مخططات الاحتلال لفصله

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصله.. قائلا، إنه " ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة".

وطالب الرئيس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع أبومازن بمقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة بمدينة رام الله مع منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.. مشددا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.