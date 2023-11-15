إحالة خادمة سرقت مجوهرات مخدومتها بالجمالية للجُنح

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بإحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية، من شقة سكنيه بأسلوب المغافلة، وعرضها للبيع، الي محكمة الجنح.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام سيدة بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص تبين أنها إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزتها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى مجهولين المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من منزل سيدة تعمل لديها بأسلوب “المغافلة”، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

