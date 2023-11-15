محافظ السويس يشهد قرعة الحج هذا العام بالصالة المغطاة

شهد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس قرعة الحج لهذا العام ، اليوم الأربعاء،والتي عقدت بالصالة المغطاة والتي أسفرت عن فوز ١٤٠ حاجا وحاجة من أبناء السويس بأقسام الأحياء الخمسة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة،

كما حضر العميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث للأزمات والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس

والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس و النائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ و النائب سيد الكرماوى والنائب جمال عبيد عضوا مجلس النواب و رؤساء الأحياء والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية.

وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة للفائزين بالقرعة، متمنيا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، كما تمني المحافظ التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر و شعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

كما فاز ٧٠ آخرون كاحتياطيين للفائزين في القرعة، وكان قد تقدم للحج هذا العام عدد ٥٣٢ من أبناء محافظة السويس ويذكر أنه تم تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سنا بالتذكية بحيث تكون بداية السن للذكور و الإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عاما.

وفي الاحتفالية أطلق الفائزون الزغاريد وسط سعادة وفرح بالفوز بقرعة الحج.

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