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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

13 لغزا في الغابات سيصيبك بالذهول

غرائب الغابات
غرائب الغابات
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الغابات تغطي أكثر من 31% من الأرض ، لطالما اعتبرت رئة الأرض، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الحياة. ومع ذلك، خلف الإسهامات البيئية الحيوية، تحتفظ الغابات بأسرار واكتشافات غير متوقعة تستمر في جذب المستكشفين والعلماء على حد سواء، نعرض لكم في هذا التقرير عدد من هذه الاستكشافات 

 زهرة الجثة في إندونيسيا 

في غابات إندونيسيا الكثيفة يختبئ سر غير عادي: Rafflesia arnoldii، أكبر زهرة في العالم. اكتشفت في عام 2020، تمتد هذه الزهرة الهائلة على طول ثلاثة أقدام وتزن حوالي خمسة عشرة جنيهًا. ومن المشهور بندرته، حصلت الزهرة على لقب "زهرة الجثة" بسبب رائحتها الكريهة التي تشبه رائحة اللحم الفاسد، مجذبة الحشرات الملقحة التي تضمن بقائها.

يني شفق العربية on X: "رصد "زهرة الجثة" العملاقة في إندونيسيا رُصدت زهرة نبات "الرافليسيا الأرنولدية" التي تعرف بـ"زهرة الجثة" في إحدى قرى إندونيسيا. https://t.co/jY0stYGbqZ https://t.co/Gx97o5VhCL" / X

سلم مدام شيري الذي لا يؤدي إلى مكان 

في غابات تشيسترفيلد في نيو هامشاير، تقف بقايا هيكل غامض كشهادة على الحياة الغريبة لمدام شيري. كانت قصرًا ينظم حفلات فاخرة، لكنه احترق في عام 1962، ماركًا السلالم التي لا تؤدي إلى أي مكان. عاشت مدام شيري، أرملة وُلدت في باريس، حياة فاخرة ومليئة بالفضائح.

Stairs To Nowhere Found In New Hampshire @Bluekingo226/Pinterest

الحذاء المُغطى بالطحالب 

تأخذ استعادة الطبيعة المسرح الأمامي مع اكتشاف بسيط ولكنه جذاب - حذاء مُغطى بالطحالب تم العثور عليه في إحدى الغابات. هذه الصورة المؤثرة تثير التأمل في مصير كل شيء عندما يغيب الإنسان. قد يتفق الناس مع مثل هذا التصور، حيث قدمت National Geographic العديد من الوثائقيات المفتوحة للعيان حول ما سيحدث إذا اختفى الإنسان فجأة.

يشبه الحذاء.. اكتشاف منزل غريب ومخيف في غابات بريطانيا| صور

تثبيت مراحيض معلقة 

لماذا قرر شخص ما تعليق مراحيض تقدر قيمتها بحوالي 1500 دولار على أطراف الغابة؟ هذا لغز لنا جميعًا، فضلاً عن كل من مر بهذا التثبيت الفني غير المتوقع. من وضعها هنا؟ وما هو هدفهم؟ قد يكون هناك تفسير وراء هذا الاكتشاف الغاباتي الغريب، ولكن الغموض يظل سائدًا.

Hanging Toilets @r/WTF/Reddit

تارزان الحقيقي في فيتنام 

في عام 1972، هرب رجل يُدعى هو فان لانغ مع والده بعد مقتل والدته وإخوته خلال حرب فيتنام في سبعينيات القرن الماضي. اختبأ لانغ في الغابة حيث نشأ منذ صغره، معزولًا عن باقي العالم مثل تارزان الحديث. عند اكتشافه في عام 2021، كان لا يعلم شيئًا عن المجتمع الحديث أو حتى رؤية امرأة.

 بركة مغمورة في فصل الجفاف

هل يسبب لك هذا الصورة صداعًا؟ كما علق أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، "ترفض عيوني" رؤية هذه الصورة بشكل صحيح. الصورة تظهر بركة مغمورة خلال فصل الجفاف. الخط المائي على الأشجار هو ما يجعل هذه الصورة تبدو مقسمة إلى نصفين. أثارت إعجاب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعجبوا من مدى استقامة هذه البركة فيما كانت جافة.

Sunken Pond During Dry Season @r/interestingasfuck/Pinterest

حلقات أرضية غامضة في الأمازون 

توجد في الأمازون البرازيلي والبوليفي حلقات أرضية أرضية غامضة، تاريخها يظل غامضًا، على الرغم من اعتقاد العلماء بأنها صنعها الإنسان. قد تكون أغراضها دفاعية أو لتصريف المياه، أو حتى مراسم دينية. وفقًا لتقرير لشبكة NBC، تعود هذه الحلقات إلى فترة قبل وجود الغابات المطيرة نفسها، مما يشير إلى أننا كبشر قد كنا نؤثر على البيئة لآلاف السنين.

لا يتوفر وصف للصورة.

 جبل من الأطباق وأكواب السيراميك 

يظهر هنا كومة غير مفسرة من الأطباق وأكواب السيراميك في غابة عشوائية. مصدر هذه الكمية الهائلة من السيراميك غير معروف، سواء كان إغلاق مصنع Wayfair أو تخلي مجموعة متراكمة. تظل هذه الكومة الغامضة من الأطباق غير مفسرة حتى اليوم.

A Mountain Of Ceramic Dishes And Tea Cups @timdetmer/Pinterest

 منزل ويني ذا بو في الغابة

عاش ويني ذا بو في الغابة مع أصدقائه، كما يروي الأسطورة التي كتبها A.A. Milne. ويني ذا بو هو واحد من أشهر حكايات الأطفال على الإطلاق، وقد حققت نجاحًا كبيرًا لشركة ديزني. وقد ألهم هذا الشخصية الشهيرة حتى الفنون، حيث عثر على هذه الشجرة المزينة لتبدو وكأنها "منزل" ويني ذا بو، نتيجة لتثبيت فني ساحر وكثير التصوير.

Pooh-Bear's House @boredpanda/Pinterest

 وحش الغابة التي يراقبك 

تخيل الخروج في نزهة والعثور على هذا في الغابة - يمكن أن يكون أمرًا مرعبًا. هذه الصورة التي يُصف فيها الشخص بأنها "وحش شجرة"، وجدتها شخص ما خلال المشي في الغابة. ليس واضحًا ما إذا كان هذا الوحش الشجري قد تكون ناتجة عن طريقة تكوين طبيعية أم تم ترتيبها بشكل متعمد، لكن كلتا الخيارات مخيفة بشكل متساوٍ.

A Forest Monster Watching Over You @r/Pareidolia/Pinterest

 كرة حجرية عملاقة اكتشفت في غابة البوسنة 

عندما كان الأثرياء يفحصون غابة بودوبرافلي في البوسنة، اكتشف الأثري البوسني سام أوسماناغيتش كرة حجرية غامضة تزن 30 طنًا وقطرها 1.5 متر. على الرغم من أن العلماء يعتقدون أنها كانت عبارة عن تكوين حجري تكون بشكل طبيعي منذ ملايين السنين، فإن شكلها المستدير بشكل غير عادي ومكانها غير المألوف يستمر في إثارة دهشتهم.


 كنز فورست فين المذهل 

 في أراضي جبلية شاهقة في جبال الروكي، كشفت حكاية غامضة بعد اكتشاف كنز فورست فين. صاغ هذا الكنز، الذي قدرت قيمته بمليون دولار، تاج الأساطير. نجح الطالب الطبي جاك ستيف في فك رموز اللغز الشعري الغامض، مما قاده إلى الموقع المشهود. بيع الكنز بعد ذلك في صفقة خاصة، لا شك أنها وضعته في موقف جيد لبقية حياته.

كهف ما قبل التاريخ يظهر بفضل أربعة مراهقين 

 في وادي نهر فيزيري الجميل في مونتينياك، فرنسا، اكتشف أربعة مراهقين وكلبهم المخلص روبوت كهفًا مخفيًا في عام 1940. أدى سقوط شجرة صنوبر إلى كشف كهف لاسكو جوتو، كنز لوحات ما قبل التاريخ الثمينة، مما فتح نافذة فريدة إلى العصور القديمة. 

Four Teenagers and a Dog Stumble Upon a Prehistoric Cave ©Prof saxx/Wikimedia
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