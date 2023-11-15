تجديد حبس المتهم بقتل والده "ضربًا بعكاز" حتى الموت بالزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأربعاء، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والده، عقب قيامه بتعذيب وضربه بالعكاز حتى الموت.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه رجل في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس، أدى إلى كسر في الجمجمة، ووجود كدمات متفرقة بالجسد آثار ضرب وتعذيب، وتسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل، والوفاة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله؛ إذ قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

وتم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.