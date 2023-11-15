الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى مطار العريش لإدخالها قطاع غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات جديدة تحمل معونات غذائية إلى غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية، عبر معبر رفح.

وأشارت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن الطائرة تحمل 12 طنا من المواد الغذائية والتي سيتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري، لإدخالها عبر معبر رفح وتوزيعها من خلال الجهات المسؤولة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي: "على مدار الساعة، نعمل على تجهيز وإرسال المساعدات، وتبذل أقصى جهد لتكثيف إرسالها إلى أهلنا في غزة"، مؤكدا استمرار الهيئة وسعيها في دعم أهلنا في القطاع، للصمود ضمن الظروف التي يمرون بها.

في سياق متصل، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

شدد القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصًا النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.

