"طقوس المعمودية والميرون" لقاء بإيبارشية المنيا الشهر المقبل

تنظم الكلية الاكليريكية اللاهوتية بالمنيا تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا و توابعها ورئيس دير الام سارة للراهبات بالمنيا لقاء حول موضوع" طقوس المعمودية والميرون والغاليلاون".

يحاضر في هذا اللقاء الارشيدياكون الدكتور رشدي بهمان أستاذ ورئيس قسم العبادة والليتورجيا بالكلية الاكليريكية اللاهوتية بالقاهرة ويكون اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 بكنيسة الامير تادرس الشطبي بالمنيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء .

ويشارك في هذا اللقاء جميع الدارسين بالكلية الاكليريكية بكل المراحل و طلبة معهد مارمرقس للالحان و طلبة معهد المعلم ميخائيل البتانوني

وتعد الكلية الإكليريكية أهم المراكز العلمية لإعداد خدام مكرسين وكهنة، وهي بالنسبة للكنيسة بمثابة العمود الفقري الذي ينتصب به الجسم و أيضا هي إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة الأرثوذكسيةوهي كلية لاهوتية أرثوذوكسيةتهدف إلى إعداد كوادر قبطية، يأخذها البعض كمنارةً وحصنًا للتعليم الأبائي الروحي المستقيم، وتأتي رسالة الكلية الإكليريكية في إطار إعداد كوادر قبطية أرثوذوكسية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد الكنسي.

وتهدف الدراسة في الكلية اللاهوتية إلي توفير معلومات كافية ومتخصصة ومفصلة حول الكتاب المقدس ومكانته في الكنيسة، والعقيدة، والطقوس الدينية واللاهوتية، وتاريخ الكنيسة، والألحان الكنسية، والعلوم الإنسانية، واللغوية.

جدير بالذكر أن الكلية اللاهوتية بالمنيا تأسست فى عهد الأنبا أرسانيوس سنة 1976، بحضور مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، وتخرج منها حتى الآن أكثر من 1400 خريج وخريجة، وسيم منهم أكثر من 200 كاهن في المنيا وخارجها.