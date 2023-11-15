لحظات رعب وهلع.. كواليس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء بقطاع غزة

وسط حالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء في قطاع غزة، وأطلقت النار بشكل عشوائي.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية حوّلت مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف شهود العيان، في تصريحات صحفية، أن الدبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية.

وتابع شاهد العيان، "دبابات الاحتلال حاصرت المجمع من جميع الجهات قبل اقتحامه"

وأشار إلى أن عشرات الجثامين لا تزال في الشوارع المحيطة بالمجمع، مؤكدا أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا المحاصر داخل مجمع الشفاء، بأن دبابات الاحتلال اقتحمت ساحة مجمع الشفاء الطبي من الجهة الغربية، وسط اطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المجمع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مبنيي الجراحات الجديد والطوارئ اللذين يتواجد فيهما المرضى والطواقم الطبية.