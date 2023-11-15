أسعار العملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 استقراراً ملحوظاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.04 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصري نحو 37.85 جنيه للشراء و38.02 جنيه للبيع.

ثبت متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 34.15 جنيه للشراء و34.31 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء نحو 20.31 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

اما عن أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 ، فشهدت خالة من الاستقرار النسبي .

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.77 جنيه للشراء و100.25 جنيه للبيع.

ثبت سعر الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.