كنيسة الشهيد فلوباتير أبى سيفين فى فيديمين بنيت على طراز قبطي

كنيسة الشهيد فلوباتير أبى سيفين فى فيديمين بقريه فيديمين قرية قديمة اسمها القبطى Phentemin.

وهى إحدى قرى مركز سنورس بالفيوم، تتميز أرضها بالخصوبة وتشتهر بزراعة الفواكه و الليمون والزيتون. ودوَّن الأب الدومنيكاني الرحالة فانسيليب Johann Michael Vansleb في مؤلفه عن تاريخ الكنيسة القبطية عند زيارته الثانية لمصر فى القرن السابع عشر عن قيامه بزيارة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية الفيوم أيام البابا متاؤس الرابع البطريرك الـ102. إذ كان الأسقف عالماً تقياً.

ولما كان الأنبا ميخائيل معتكفاً في بلدة فيديمين من مضايقة الكاشف (ممثل السلطة المدنيَّة في البلد) له.

ويوجد بالقرية اليوم كنيسة للسيدة العذراء مريم بالإضافة لكنيسة الشهيد العظيم أبى السيفين وهى من كنائس القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت تتميز بأن لها ١٢ قبة .

كما كان بالكنيسة عدد من المخطوطات والأيقونات القديمة . ذكر الكنيسة عدد من المؤرخين فى كتاباتهم .وكانت قد تجددت فى عهد القديس الأنبا أبرآم الأول أسقف الفيوم والجيزة.

تباركت القرية بزيارة قداسة البابا شنودة الثالث أثناء زيارته لمحافظة الفيوم عام ١٩٧٦م.

فى عام ١٩٩٢ تأثرت كنيسة الشهيد أبى السيفين بزلزال ١٢ اكتوبر وتوابعه. وبعد عدة سنوات من المحاولات والسعى صدرت الموافقة الحكومية على إزالة الكنيسة القديمة المتصدعة وإعادة بنائها.

فى يوم الأحد ١٢ أغسطس ١٩٩٥م تم وضع حجر الأساس للكنيسة الجديدة. وأقيم أول قداس بها فى ١١/ ٤ /١٩٩٧م برئاسة نيافة الأنبا أبرآم أسقف الفيوم.

تخدم الكنيسة حالياً شعب بلدة فيديمين، قرية سنرو وقرية بنى صالح. وتم بنائها على طراز قبطى جميل يزيد روعته الخضرة والحدائق المحيطة بها.