الأشقر: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ويدعو للفخر

أشاد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أنها كانت صريحة وحاسمة، ورافضة لكافة الانتهاكات الصارخة والمجازر الدموية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الكيان الصهيوني الإرهابي المتغطرس.

وقال "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ويدعو إلى الفخر، ولن نتخلى عن الأشقاء في فلسطين مهما كانت التحديات، مشيدًا بالدور المصري الكبير في توصيل المساعدات لقطاع غزة، واستقبال المصابين الفلسطينيين لعلاجهم في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: "نرفض تمامًا تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، ولن نفرط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء، ونقف جميعًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية".

واستنكر النائب عبدالمجيد الأشقر، التخاذل الدولي تجاه جرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على فلسطين.