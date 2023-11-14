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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم بشركة مصر للغزل والنسيج وفدا رفيع المستوى من جمعية رجال الاعمال الافارقة وعدد من سفراء دول إقفريقيا في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية في المحافظة وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظة الغربية ودول أفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها لدعم وتنمية التبادل التجاري.

ورحب محافظ الغربية بالوفد مشيرا الي ان الهدف من زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الغربية اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر ان الوفد سيقوم بزيارة عددا من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فضلا عن تفقد معرض من قلب الدلتا الي كل افريقيا (صنع في الغربية) بالمنطقة اللوجستية.

العلاقات الاقتصادية والتجارية العلاقات الاقتصادية المشروعات التنموية المشروعات التنموية والخدمية