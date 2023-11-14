رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، والمؤتمرات، ومركز تنمية الموارد البشرية، ووحدة مشروعات تطوير التعليم العالي ، والطباعة والنشر، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ومديري وأعضاء المجالس.

وخلال اجتماع التعلم المدمج بحضور الدكتورة حنان الروبي مديرة المركز ، استعرض الاجتماع إعلان نتيجة دور سبتمبر 2023 صيفي رياض أطفال وتجارة ونظام التعليم المفتوح، كما استعرض الاجتماع اللائحة المالية المقترحة ببرامج الدبلوم المهني بكلية الآداب، فضلاً عن استعراض التقرير المالي الخاص بالترم الصيفي.

كما تم خلال الاجتماع مركز المؤتمرات بحضور الدكتور احمد فاروق مدير المركز، مناقشة مقترح تطوير الطابق الثاني والثالث بمركز المؤتمرات بنفس مواصفات الدور الرابع والخامس الذي سبق تطويرها.

وخلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، تم الإعلان عن استكمال إجراءات اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمركز .

وخلال اجتماع مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور هاني النشار مدير الوحدة، تم إعلان إطلاق منصة الكتاب الجامعي الخاص بالجامعة الأهلية، ومناقشة طرح عدد من الدورات للعاملين بالبوابة الإلكترونية لصقل مهاراتهم الفنية، كما تم استعراض البنية المعلوماتية لبرنامج البوابات الإلكترونية .

وخلال اجتماع الطباعة والنشر بحضور الدكتور ناجي رضوان مدير المركز، استعرض الاجتماع أعمال الصيانة لعدد من ماكينات الطباعة .