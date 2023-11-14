تفاصيل مقتل 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط واستشهاد ضابط وإصابة معاون

أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى ( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها .. حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، واستشهاد (نقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى") .

وعُثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلوجرام لمخدر الأفيون – 300 كيلوجرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.