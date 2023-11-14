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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلف المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية شبراباص ليس لديها مصدر دخل لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية بركة السبع يتضرر من تعنت مديرية الري ضده، وقد أحال المحافظ شكواه إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ إدارة التخطيط العمرانى بدراسة شكوى مواطن بناحية زنارة بتلا يتضرر من المخطط التفصيلي لقطعة أرض يمتلكها مما يلحق الضرر به، والعرض عليه لاتخاذ اللازم فى ضوء الضوابط والقوانين .

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التخطيط العمراني اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية بركة السبع محافظ المنوفية