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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط احتياط وجندي، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. 
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القتيلين أحدهما ضابط احتياط برتبة ميجور (27 عامًا)، والآخر جندي ويبلغ من العمر 21 عامًا.. لترتفع مُحصلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في القطاع إلى 46.
وأوضح جيش الاحتلال أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الاشتباكات الجارية شمال قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى. 
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة