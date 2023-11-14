جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين بقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط احتياط وجندي، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القتيلين أحدهما ضابط احتياط برتبة ميجور (27 عامًا)، والآخر جندي ويبلغ من العمر 21 عامًا.. لترتفع مُحصلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في القطاع إلى 46.

وأوضح جيش الاحتلال أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الاشتباكات الجارية شمال قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

