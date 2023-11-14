وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن بلينكن هنأ - خلال الاتصال - كاميرون على تعييناته الجديدة في مجلس الوزراء والنبلاء في المملكة المتحدة.

وشدد الوزيران على استمرارية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأهميتها للأمن الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مناقشة العلاقات مع الصين والتعاون لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب الروسية.

وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومدير المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك في (واشنطن) العاصمة، آخر التطورات في ساحة المعركة والاستعدادات لفصل الشتاء، بما في ذلك التوفير المستمر لمزيد من عناصر الدفاع الجوي، إضافة إلى تعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا ضد الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية.

وجدد بلينكن، التزام بلاده تجاه أوكرانيا وشعبها، مؤكدا على عمل الولايات المتحدة المستمر مع تحالفها العالمي الذي يضم أكثر من 50 حليفًا وشريكًا لتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للدفاع عن شعبها وسيادتها واستقلالها من التدخل العسكري الروسي.

