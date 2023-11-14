مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، منخفضًا 43.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10789.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 221 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والباحة، وعناية، والأصيل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسلاك، وسينومي ريتيل، وأنابيب، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.20%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وشمس، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وسال، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 688.13 نقطة ليقفل عند مستوى 22528.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.