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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيلاً لوزارة الصحة بالفيوم 

الدكتور سامح فتحى
الدكتور سامح فتحى عشماوى وكيل لوزارة الصحة بالفيوم 
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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا  رقم 442 لسنة 2023 بتكليف الدكتور سامح فتحى ابراهيم عشماوى مديراً لمديرية الشئون الصحية بالفيوم لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلفا للدكتور حاتم جمال  الدين.
وقد شغل الدكتور منصب كبير أخصائيين طب بشرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتولى العشماوي عددا من المناصب منها نائب رئيس الأمانة ومدير معهد ناصر من قبل.
 وتضم أمانة المراكز الطبية المتخصصة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفيات (الهرم - شرم الشيخ - معهد ناصر - دار الشفاء - الأقصر الدولي).

الدكتور سامح فتحى ابراهيم عشماوى مديرية الشئون الصحية بالفيوم وزير الصحة وزارة الصحة