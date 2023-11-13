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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة الحسنة بوسط سيناء

إنشاء محطة للصرف
إنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة الحسنة بوسط سيناء
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أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء عن أقامة محطة رفع لصرف الصحي بالحسنة حيث أستقبل رئيس مدينة الحسنة سعد خليل كل من المهندس  أحمد سالم من الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بالعريش والمهندس عمر محمد فؤاد من شركة الدلتا للمشروعات الهندسية وبحضور المهندس سليمان عطالله مدير الإدارة الهندسية بالمجلس والمهندس محمد الشحات رئيس قطاع  المياه والصرف الصحي بوسط سيناء وذلك لإنشاء محطة رفع لصرف الصحي بالحسنة  حيث تم الموافقة علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدخل مدينة الحسنه  لإقامة المشروع.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوسعة شبكات الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء وبناءاً على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبدعم واهتمام كبير من الدولة  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينة الحسنه لتحقيق حياة كريمة لهم في شتي القطاعات المختلفة.
وبناءأ عليه جري  اليوم التوقيع علي الخرائط الخاصه بتنفيذ المشروع  وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى لإنشاء المحطة والشبكات وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الهيئة القومية لمياه الشرب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الادارة الهندسية إقامة دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مدينة الحسنة بوسط سيناء وسط سيناء