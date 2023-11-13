مصر تستقبل 3 جرحى فلسطينيين و559 أجنبيا عبر معبر رفح البري اليوم

شهد معبر رفح البري اليوم الإثنين عبور ثلاثة جرحى فلسطينيين فقط من ضحايا العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة يرافقهم 3 مرافقين من ذويهم وجري الكشف الطبي علي الجرحي فور وصولهم للجانب المصري وتوجيههم للعلاج بمستشفى العريش العام .

كما استقبلت السلطات المصرية اليوم 559 من حاملي الجنسيات المزدوجة والأجنبية قادمين من قطاع غزة إلى الجانب المصري وجر انهاء اجراءات عبورهم لمصر كما شهد معبر رفح البري عبور وفد من الامم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود يضم 4 اشخاص عبروا من مصر الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري .

كما عبرت 98 شاحنة مساعدات فلسطينية الي قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الفلسطيني تحمل ادوية ومستلزمات طبية ومياه معدنية وحليب اطفال وخيام تم تسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني .

وأرجعت مصادر طبية اسباب الاعداد القليلة للجرحي الفلسطنيين الذين يغبرون لمصر الي شدة القصف الاسرائيلي لقطاع غزة وحصار اسرائيل لمستشفيات شمال قطاع غزة واستهداف سيارات الاسعاف الفلسطينية حال دون نقل الجرحي من المستشفيات باتجاه معبر رفح ومنها للجانب المصري .