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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الإندونسية للانتخابات تعلن تنافس 3 مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

إندونيسيا
إندونيسيا
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أعلنت مفوضية الانتخابات في إندونيسيا موافقتها على 3 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار خلفا للرئيس الحالي جوكو ويدودو.

وذكرت المفوضية - حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية اليوم الاثنين - أن المرشحين الثلاثة اجتازوا جميعا المتطلبات القانونية.

وقدم المرشح فرابوو سوبيانتو، عمدة مدينة «سوراكارتا» الإندونيسية، ونجل الرئيس الحالي، جبران راكابومينج راكا، شريكا له بمنصب نائب الرئيس، بينما اختار المرشح جانجار برانوو، وزير الأمن الحالي محمد محفوظ نائبا له، في حين اختار أنيس باسويدان، زعيم حزب الصحوة الوطنية الإندونيسي مهيمن اسكندر، نائبا له.

ويحق لنحو 205 ملايين ناخب مؤهل للانتخاب التصويت في الانتخابات التي ستجري في الـ14 من فبراير المقبل، حيث سيخلف المرشح الفائز الرئيس ويدودو بعد أن شغل المنصب لفترتين رئاسيتين وهو الحد الأقصى المسموح به.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في الـ28 من نوفمبر الجاري، فيما سيقوم الرئيس الجديد بحلف اليمين في شهر أكتوبر من العام المقبل، وفقا لما أعلنته المفوضية الانتخابية.

اندونيسيا جوكو ويدودو الانتخابات الرئاسية