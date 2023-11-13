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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية النمساوي
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج
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قال ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يؤيدون بالإجماع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية في غزة بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين.

وأضاف شالينبرج -في تصريح اليوم /الاثنين/- أن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 يناقشون في بروكسل اليوم الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موضحا أن وقف إطلاق النار ضرورة عاجلة، مشددا على ضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وأن إسرائيل ملزمة به مثل أي دولة أخرى.

كان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تؤيد بوضوح مسألة “الوقف الفوري لإطلاق النار”.

ودعا بوريل إسرائيل إلى تجنب سقوط ضحايا من المدنيين وبالنظر إلى “الوضع الكارثي” تحتاج غزة إلى المزيد من المساعدة، مطالبا بوجود حل لمسألة ما يجب أن يحدث بعد الحرب.

النمسا الاتحاد الأوروبي غزة