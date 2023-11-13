وكيل تعليم الدقهلية ينصب المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد لطلاب المحافظة

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية رائد عام اتحاد طلاب الدقهلية حفل تنصيب المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بحضور عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية وعماد عارف مسؤل الاتحادات الطلابية بالمديرية.

فيما اجريت الانتخابات بكل شفافية وأسفرت عن فوز الطالب محمد هشام محمد إدارة غرب المنصوره التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبه مريم محمد نعمان اداره بني عبيد بمنصب الأمين المساعد والطالبه بسنت عبد السلام اداره شرق بمنصب المقرر الديني والثقافي والطالبة جنه أحمد ابو زيد مدرسة الشهيد احمد حسين للغات بمنصب المقرر الاجتماعي والطالب يوسف عبد الفتاح فوزي اداره بلقاس بمنصب المقرر العلمي والطالب سمير محمد محمد اداره ميت غمر بمنصب المقرر الرياضي والطالبة ناهد محمود احمد اداره دكرنس بمنصب المقرر الفني.

واعلنت النتيجه بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات المكونة من اجلال مدير عام الشؤن الماليه والاداريه بالمديرية وخالد محمد احمد مدير إدارة الشؤن القانونيه ومحمد عبيد مدير اداره المتابعه بالمديرية.

وقدم وكيل الوزارة فى نهاية اللقاء، الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم الدقهلية مشيدًا بانتخابات الاتحاد التنفيذي التي أجريت، مشيرًا إلى أنها تجربة ديمقراطية يمارسها الطلاب بأنفسهم، مؤكدا أن اتحاد الطلاب هو تنظيم تربوي يهدف لمساعدة الطلاب علي حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل العقبات الدراسية والاجتماعية.

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