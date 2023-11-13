النائب إيهاب منصور: حقوق الطفل بالمدارس تحتاج إعادة نظر

قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، معقبًا على مشروع قانون الطفل إن أطفال مصر ثروة قومية لمستقبل مصر.

وأشار خلال كلمته بمجلس النواب، إلى أهمية القوانين الجاري مناقشتها حيث تمت مناقشة قوانين الطفولة والأمومة والمبدع الصغير واليوم قانون الطفل مأكدًا موافقته على كل إجراء يعطى مزيد من الحماية للأطفال ومزيد من الحقوق للمرأة.

وأضاف منصور: يجب أن تكون هناك رعاية حقيقية لأبنائنا المبدعين. وأكد أن وجود فصل بدون معلم هو اعتداء على حقوق الطلبة وكذلك إشكالية ضرب الطلبة فى بعض المدارس وهو أمر ممنوع ومرفوض نهائيا، وضد حقوق الطفل، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للرقابة في المدارس.



وكان النائب قد بدا كلمته بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محتل مختل جبان يقتل بل يبيدآالاف الاطفال.