فيليب بوليس يكتب: حكاية «الصحوة».. الفجوة بين الأفكار المسبقة والواقع هائلة.. مناهضة العنصرية لا تتوافق مع ما يتخيله غالبية الشعب الفرنسى!

عندما تدافع عن قضايا نبيلة، فمن السهل أن تكتسب تعاطف الجمهور وتجذب انتباه الأشخاص ذوي النفوذ ونحن نستفيد من هذا باستخدام هذا التعاطف ليصبح بمثابة درع ضد النقد والمعارضة. ومن خلال وضع أنفسنا في جانب "الخير"، فإننا نفتح كل الأبواب ويبدو أن كل شيء مسموح به؛ حتى أننا نصل إلى درجة الإفلات من العقاب!

من هذا المنظور، ومن خلال تقديم نفسها كحركة مناهضة للعنصرية، اجتذبت نظرية "الووكيزم" أو "الصحوة" جمهورًا كبيرًا وانتشرت بسرعة في جميع مجالات المجتمع؛ ففي نهاية المطاف، من سيعارض الحرب ضد العنصرية؟ إنه أحد الأسباب الأكثر توحيدًا لوجهات النظر كما أنه أمر إيجابي.

ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة! تختلف مكافحة العنصرية في نظرية "الووكيزم" بشكل كبير عما يتخيله ويتصوره غالبية الناس كما أن الفجوة بين الأفكار المسبقة والواقع هائلة! في الواقع، تقوم الووكيزم بتحويل الكلمات والمفاهيم عن معناها الأصلي، وبالتالي خلق الخداع، وبسبب نقص المعرفة حول هذا الموضوع فمن السهل أن ينخدع الشخص بهذه الأفكار.

في البداية، من الضروري أن نفهم أن الووكيزم تعيد تقديم مفهوم العرق، وهو مفهوم تم استبعاده سابقًا لأنه كان أساس العنصرية، بما في ذلك تصنيف المجموعات البشرية وتسلسلها الهرمي. وبحسب أصحاب الووكيزم (الصحوة)، فإن الأجناس موجودة، ويتهمون من يعارضها بأنهم عنصريون اليوم الحقيقيون، بدعوى أنهم يسعون إلى التغطية على أنظمة القمع التي يستفيدون منها وإدامتها. يدعي الصحوة العنصرية من خلال تعريف الشخص العنصري على أنه الشخص الذي يقع ضحية التمييز والظلم بسبب انتمائه إلى عرق ما.

ثانيًا، من وجهة نظر الووكيزم، توصف العنصرية بأنها نظامية، أي أنها متجذرة بشكل متعمد في هياكل وآليات المجتمع ككل. وسيعمل بشكل مؤسسي، وسينشأ من البناء الاجتماعي والبناء الثقافي الذين يديمان التمييز وعدم المساواة والظلم تجاه الأشخاص الذين يتعرضون للعنصرية ويتم تقديمهم كضحايا النظام وضحايا الرجل الأبيض كما يتبنى مبدأ الووكيزم منهج "الضحية" من خلال منظور ثنائي حيث يبدو أن كل شيء لا مفر منه!

ثالثًا، وبدون أي فارق بسيط، تجرم الووكيزم الرجل الأبيض من خلال اتهامه بأنه يحمل في داخله عنصرية وراثية لا تنضب. وبالاعتماد على الأحداث التاريخية، وخاصة العبودية والاستعمار، تضع "الووكيزم" على عاتق الرجل الأبيض عبئا يمكن أن ينتقل من جيل إلى جيل.. إرث مسموم لا يمكن لأحد أن يتخلص منه مهما كانت أفعاله! وإذا أنكر الرجل الأبيض أنه عنصري، فهذا دليل آخر على أنه كذلك.

ومن الصعب ألا تشعر بالإهانة الشديدة عندما تكون ناشطًا مناهضًا للعنصرية ويتم اتهامك بالعنصرية لأنك أبيض، كما تؤكد الووكيزم على الطبيعة العنصرية للتاريخ الغربي وأن كل شيء تم بناؤه لتعزيز هيمنة الرجل الأبيض. وعلى هذا النحو، فإن أنصار الووكيزم ينتقدون ويدينون كل ما خلقه الرجل الأبيض، مجازفين بأن يؤدي ذلك إلى الانحدارين الثقافي والفكري.

إنهم يرفضون العلم والثقافة والفنون وغير ذلك، على أساس أنها تحمل علامة العنصرية التاريخية. واستنادا إلى المبدأ القائل إن العنصرية كانت مؤسسية لفترة طويلة، وتؤكد نظرية "الووكيزم" أن الرجال البيض يستفيدون، بحكم الأمر الواقع، من الامتيازات منذ ولادتهم.

كما تطالب "الووكيزم" الرجل الأبيض بأن يعترف بهذه الامتيازات، وأن يعترف بعنصريته حتى يقوده ذلك إلى التوبة.. لقد حقق هذا النهج الاتهامي بعض النجاح في الولايات المتحدة مع جمهور مثقف غارق في الذنب ومولع بالأوامر العنصرية مثل "الصمت الأبيض هو عنف" أو "إذا بقينا صامتين ولم نتحدث علنًا ضد العنصرية، فهذا يعني أن الصمت الأبيض بمثابة العنف". وأننا مذنبون بنفس الطريقة التي يرتكب بها العنصريون.

لقد تم تعميم فكرة الامتياز الأبيض هذه من قبل بيجي ماكينتوش، الناشطة النسوية الأمريكية والأكاديمية الناشطة المناهضة للعنصرية، في التسعينيات كما أن الاعتراف بهذه الفكرة المثيرة للجدل يعادل أيضا الاعتراف بأن الأقليات العرقية محرومة بشكل جوهري منذ الولادة.

رابعا، تتحدى الووكيزم فكرة المساواة بين جميع البشر من خلال معارضة الشمولية، وبالتالي الانفصال عن المثال الجمهوري. ومن المؤكد أن هذا الاعتبار هو الأخطر لأنه يغذي النظريات العنصرية بشكل خطير كما أن الصحوة لا تريد إنهاء التمييز، بل تريد خلق تمييز جديد.. ذلك التمييز العكسي حيث يتم حرمان الرجل الأبيض عمدًا وتفضيل الأقليات العرقية.

كما أن دراسة التمييز بهدف القضاء عليه وتحقيق المساواة للجميع هي عملية مهمة تحمل في طياتها المعنى والفائدة؛ لكن اعتبار أن بعض الأفراد يحتاجون بشكل منهجي إلى "المساعدة" للحصول على النتائج يصب في مصلحة أولئك الذين يمنحون الأولوية للمجموعات البشرية.. مرة أخرى، هذا التسلسل الهرمي هو أساس العنصرية؛ فالعديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية لا يريدون إعطاء الانطباع بأنهم جزء من نظام الحصص، ويشعرون باستمرار بأنهم مجبرون على تبرير مهاراتهم، لأن التمييز الإيجابي من الممكن أن يثير الشك والريبة.

للوهلة الأولى، قد يتصور المرء أن التمييز الإيجابي ينطوي على إضافة معايير جديدة مثل الأصل العرقي والاجتماعي إلى معايير الاختيار التقليدية على أساس الكفاءة والشرعية. ومع ذلك، كيف يمكننا أن نمنع هذه المعايير الجديدة من أن تسود في نهاية المطاف على المعايير الأخرى؟.

وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يقول أكثر من ثلث الطلاب إنهم يكذبون بادعائهم الانتماء إلى أقلية عرقية عند التقدم للالتحاق بالجامعة، ويعتقد الطلاب من أصل آسيوي أنهم محرومون إلى حد كبير بسبب سياسات التمييز الإيجابي؛ فهل يمكن أن نقبل أن يكون بعض الأفراد محرومين؟.

كيف لا تشعر بالإحباط والاستياء عندما تكون متأكدًا من أنك تعاني من وضع غير عادل؟ وهذه هي المفارقة في هذه المناهضة الجديدة للعنصرية: فهي لا تهدف إلى وضع حد للتمييز والظلم، بل إلى فرضه على أولئك الذين كانوا سيستفيدون منه حتى الآن ومن الصعب عدم رؤية الجانب الانتقامي في كل ذلك.

أخيرا، فإن هذه المناهضة الجديدة للعنصرية تحصر الأفراد في فئات ثنائية، مما يخلق تمييزا بسيطا بين "العنصريين" من جهة و"الضحايا" من جهة أخرى ولا يتردد أنصار "الووكيزم" في التعميم من خلال إسناد الخصائص إلى المجموعات البشرية؛ فهم يرتكزون على استخدام المصطلحات المستخدمة في الفلسفة كما أن التصرفات والسلوكيات لا توضع في الاعتبار.

ولكن الانتماء إلى المجموعة العرقية هو السائد.. لون البشرة يكفي لتصنيف الأفراد كعنصريين أو ضحايا ولحسن الحظ، فإن العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية الذين لا يريدون أن يلعبوا دور "ضحية الخدمة"، وقد سئم العديد من الأفراد من اتهامهم بالعنصرية لمجرد أنهم ولدوا من ذوي البشرة البيضاء.

هذه المناهضة الجديدة للعنصرية تزيد من انقسام المجتمع وتثير الانقسام بين فئاته كما أنها تخلق خطًا فاصلًا بين أولئك الذين يؤمنون بالمسئولية الفردية والالتزام من خلال العمل والإرادة الحرة، وأولئك الذين يتبنون منهج الضحية، معتقدين أن المجتمع مدين لهم بالتعويض بسبب التمييز الذي تعرضوا له أو لآبائهم وأجدادهم، وحتى أبنائهم وكل أجيالهم السابقة.

فيليب بوليس: خريج كلية إدارة الأعمال حاصل على درجة الماجستير فى الإدارة ويهتم بالقضايا الاجتماعية الكبرى وحرية التعبير ويركز فى مقالاته على مفهوم حركة الووكيزم (أو الصحوة) وأصولها وآثارها المدمرة فى المجتمعات الغربية، ثم مفهوم التفكيك، ونظرية النوع وغيرها من المواضيع المهمة.. يواصل، بهذا المقال، طرح رؤيته لحركة «الووكيزم» فى عدة نقاط محددة.