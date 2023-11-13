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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الاندية تُخطر بيراميدز بتأجيل مباراة الجونة في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز والتي كان محددا لها سابقا أحد يومي 4 أو 5 ديسمبر المقبل لتقام في موعد لاحق.

وجاء القرار بتأجيل المباراة بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد الجولات الأربعة الأولى للفريق في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط الفريق بخوض مباراتين خارج مصر في الجولتين الثانية والثالثة تباعا حيث يسافر لمواجهة نواذيبو الموريتاني يوم 2 ديسمبر في نواكشوط، وبعدها يواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم 9 ديسمبر المقبل في بريتوريا.

نادي بيراميدز رابطة الأندية المحترفة دوري أبطال أفريقيا