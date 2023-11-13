لاعب يتلقى نبأ وفاة طفله من الجمهور أثناء مباراة كرة قدم

صدمة كبيرة تلقاها اللاعب علي ورك أثناء مباراة فريق سنورس مع نادي بني سويف الرياضي ضمن منافسات دوري القسم الثاني بالدوري المصري، حيث وصله نبأ وفاة ابنه.

كان اللاعب ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول بنادي سنورس الرياضي بالفيوم، وأثناء المباراة سمع هتافات الجمهور التى تواسيه على وفاة نجله، ليخرج فى الشوط الأول، ويقرر مدرب الفريق استبداله بلاعب أخر، وسط حالة من البكاء الشديد، ومواساة لاعبي الفريقين والجمهور له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا للاعب علي ورك لحظة خروجه من المباراة باكيا متأثرا بخبر وفاة نجله.

وكشف "ورك" إنه متزوج منذ ست سنوات ولديه ابنتين مكة 4 سنوات ونور عمرها عامين، مشيرا إلى أنه تلقي خبر من زوجته منذ عدة أشهر بأنها حامل في مولود.

وتابع: كنت أنوي إطلاق اسم "دناوي " علي المولود تيمننا وحبي في مدربي، وأثناء أداء مباراة اليوم في دوري القسم الثالث تلقيت خبر تعرض زوجتي للإجهاض ووفاة الجنين، من الجمهور، فقام المدرب باستبدالي وتوجهت الي المستشفي للاطمنان علي زوجتي.

واختتم "ورك "حديثه قائلا: " الحمد لله على كل شيء" وبرغم حزني علي وفاة الجنين إلا أني حمد الله علي كون زوجتي بخير.