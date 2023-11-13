“تعليم الوادي” تبحث آليات سرعة سد العجز ‏في بعض التخصصات

بحث سيد عبد العزيز وكيل وزرة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، آليات سد العجز ‏في بعض المواد الدراسية المختلفة ، وتعظيم الاستفادة من الزيادة في بعض التخصصات بجميع ارجاء المحافظة وخاصة المناطق النائية والبعيدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بموجهى عموم المديرية وبحضور إداراتى الشئون القانونية والتنسيق.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على متابعة تنفيذ حركة الندب للمعلمين لسد العجز مناقشة الإيجابيات والسلبيات التى جرى رصدها خلال المتابعة للمدارس علي أرض الواقع، لافتا إلى عمل تقديم تقرير للإيجابيات والسلبيات والعمل علي حلها فورا.

وتطرق الحديث إلى وضع خطة عمل للإستعداد المبكر لامتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم المحافظة، موجها الشكر والتقدير لجميع الحضور الكرام على جهدهم المبذول الفترة وما شهدته المحافظة من تأمين وسلامة اجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية والتى لاقت استحسان أولياء الأمور والطلاب.