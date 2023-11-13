محافظة جنوب سيناء تحصل على 33 تأشيرة لموسم الحج 1445

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الإثنين، القرعة العلنية للحج لهذا العام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، برئاسة اللواء محمد كامل على عناني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء ورئيس لجنة الحج، وعضوية مفتش الداخلية ومساعد المدير للشؤون المالية وغيرهم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء.

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء أن حصة المحافظة في هذا العام 33 تأشيرة، وتقدم للحج المئات من المواطنين، وذلك عن طريق أقسام الشرطة بمدن المحافظة المختلفة.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن البدء فى اجراء القرعة العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 2024/1445م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2023/11/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/11/16.

وجاءت على النحو التالي: السبت الموافق 2023/11/11 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة –الجيزة –الشرقية –مطروح، و الأحد الموافق 2023/11/12تقرر اجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية.

الإثنين الموافق 2023/11/13 تقرر اجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة –بورسعيد –الغربية –بنى سويف – جنوب سيناء –أسوان)

بينما الثلاثاء الموافق 2023/11/14تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد –الإسماعيلية –المنوفية –الفيوم(والأربعاء الموافق 2023/11/15 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط –السويس –البحر الأحمر –الأقصر).

الخميس الموافق 2023/11/16. تقرر اجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).