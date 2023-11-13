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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادا للقاء أبوسليم الليبي

شيكابالا من تدريبات
شيكابالا من تدريبات الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وشهدت الفقرة التركيز على التعامل مع الكرات العرضية أمام مرمى المنافس، والاستفادة منها وعمل المتابعة في أكثر من موقف فني داخل الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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