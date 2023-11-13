تعرف على ثمار لقاء محافظ جنوب سيناء ووزير المالية

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، بمكتبه بوزارة المالية، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على رأس وفد من المديرية المالية والإدارات المالية بجنوب سيناء، حيث جرى بحث بعض عدد من الموضوعات المالية المهمة لدعم المحافظة .

وقد جرى التصديق على مبلغ ١٠مليون جنيه لصيانة الزراعات بشرم الشيخ وكذا التصديق على دعم المحافظة بمبلغ 300الف جنيه جهود غير عادية لإثابة العاملين الذين يبذلون اقصى جهد لإنجاز سرعة العمل ، وأيضًا التصديق على دعم المحافظة بمبلغ 2مليون جنيه لشراء قطع الغيار وصيانة السيول، كما تمت الموافقة على دعم المحافظة بمبلغ ٣٣٦١٨٠٠جنيه لعمل نقطة مشاهدة لربط السور الامنى بمركز الرصد الامنى، ووعد وزير المالية بالتنفيذ فور ورود موافقة وزارة التخطيط ،

حضر الاجتماع كل من هيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه وطارق عبدالله مديرعام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.