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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب خلاف على الأسعار.. عامل يطعن حدادا بسكين في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حاول عامل التخلص من  حداد بقرية منشأة البدوي مركز طلخا محافظة الدقهلية  وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهم تطورت الى مشاجرة تعدى فيها الأول على الثاني بسكين مما تسبب في إصابة الثاني بجروح نافذة بالبطن من الناحية اليمنى وقطعيتين بالوجه وفروة الرأس بعد نشوب خلافات مالية بينهم على الأسعار.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مامور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة العام، بوصول "السيد.ع.ع"، 26 عاما، حداد ومقيم قرية منشأة البدوي دائرة المركز مصابا بجرحين نافذين بالبطن من الناحية اليمنى وأخرين قطعيين بالوجه وفروة الرأس "إدعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل  ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبسؤال المصاب ، اتهم "حسين .ع.ف.س"، 23 عامل، ومقيم قرية ديسط دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة وذلك لخلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب جريمته"سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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