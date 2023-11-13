بالفيديو.. أستاذ حضارة يكشف تاريخ وحكاية منطقة مير الأثرية بأسيوط

قال الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، إن منطقة مير من المناطق الآثرية الهامة والرائدة في الحضارة المصرية فيما يتعلق بحكام الأقاليم في هذه الفترة، فهي منطقة تقع في الإقليم الرابع عشر في مجموعة أقاليم مصر الجنوبية لأن مصر كانت مقسمة لأقاليم في هذه الفترة.

وأضاف "أبوبكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هذا الأقليم له أهمية كبرى بالنسبة لقوة حكامه الذين حكموا في هذه الفترة سواء من الدولة القديمة أو الدولة الوسطى، وكانوا مجموعة من الحكام توارثوا الحكم وأصبح الحكم وراثيًا وكن الحكم يذهب لعائلة واحدة الأب وكان له عشرة أبناء ربما يتميز منهم الثلاثة الكبار المميزين والذين سموا بـ "بيبي عنخ"

وتابع، أن منطقة مير تقع في محافظة أسيوط، وحكام منطقة مير ينتمون إلى عائلة واحدة، موضحًا أن مقابر منطقة مير بها كم كبير من النقوش والكتابات الهامة التي تجسد صور الحياة اليومية أيام الفراعنة.

وأردف، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، أن النقوش الخاصة بمقابر منطقة مير حول مظاهر الحياة اليومية والصناعات المختلفة للمصريين القدماء مثل صناعة المراكب والبردي والصناعات الجلدية ، موضحًا أن نقوش منطقة مير بها نقوش عن الموسيقى والعزف كما تم كتابة السير الذاتية للحكام على نقوش منطقة مير الآثرية .