اليوم.. جلسة هامة لمجلس إدارة الزمالك

يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الإثنين، جلسة هامة بمقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي الأبيض .

ويأتي على رأس أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم، التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .

كما سيناقش المجلس عقوبة عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي للبيع، وسيعلن المجلس القرار النهائي سواء بالتمسك ببيعه أو العفو والاكتفاء بعقوبة مالية .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي، على أن يستمر معتمد مع الجهاز الفني الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي.