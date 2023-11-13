ألمانيا تعلن مضاعفة المساعدات العسكرية لكييف لتصل إلى 8 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يوم الأحد، أن برلين ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو عام 2024، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيستوريوس لقناة "آيه آر دي" التلفزيونية، إن هذه الخطوة "إشارة قوية لأوكرانيا تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا".

وذكرت صحيفة "بيلد" يوم السبت، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم مضاعفة حجم المساعدات العسكرية المقررة لأوكرانيا في العام المقبل، من 4 إلى 8 مليارات يورو.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر في وزارة الدفاع الألمانية إن "لجنة الميزانية ستتخذ القرار الرسمي الأسبوع بشأن مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار".

إلى ذلك أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأحد، عن استعداده وعزمه على مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.