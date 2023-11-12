يمامة: لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان الإسرائيلي

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّه لا يجب اتخاذ موقف سلبي إزاء ما تتعرض له فلسطين على يد العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذا الأمر يمس مستقبل المنطقة.

وأضاف يمامة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»، أنّ مصر في حاجة إلى وقفة عربية من جانب كل الدول، لأن القضية الفلسطينية قضية كل العرب وليست قضية مصر فقط.

وتابع المرشح الرئاسي: "نحتاج إلى وقفة جادة بآلية وجدول زمني في حال عدم وقف العدوان، وإن لم يحدث ذلك يتم اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية من أجل الوقوف على ما يجب أن نفعله".