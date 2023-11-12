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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالات أعياد الطفولة بمشاركة ذوى القدرات الخاصة بكفر الشيخ

بمراكز شباب فوه

احتفالية أعياد الطفولة
احتفالية أعياد الطفولة بكفرالشيخ
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نظمت إدارة شباب فوه محافظة كفر الشيخ، إحتفالًا خاص بعيد الطفولة، بمشاركة 40 طفل من “قادرون بإختلاف” وتقديم الألعاب الترفيهية والهدايا والبالونات فى جو من البهجة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بإطلاق الإحتفالات الخاصة بأطفالنا “قادرون بإختلاف” بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم فى بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم ودمجهم فى المجتمع وفق رؤية القيادة السياسية بوضع ملف ذوى القدرات الخاصة ضمن أولويات الدولة المصرية.

تقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز الشباب، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومتابعة السيد درويش مدير إدارة شباب فوة.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة الشباب والرياضه احتفالات أعياد الطفولة بكفر الشيخ إحتفالية لأبطال قادرون بإختلاف