فلسطين تشارك في أعمال الندوة الـ27 لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية

شاركت دولة فلسطين، اليوم الأحد، في أعمال الندوة الـ(27) لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة حول "تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري" برئاسة الإمارات.

ووقف المشاركون في بداية الاجتماع دقيقة، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة وفلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء محمود هارون، ونائب الهيئة العميد أشرف أبو سلطان.

من جانبه، أشاد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية السفير خليل الذوادي بحسن اختيار رؤساء هيئات التدريب لموضوع هذه الندوة "تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري"، إذ تُعتبر التهديدات الحديثة في الحروب اللامتماثلة من الأخطار المحدقة بالأوطان العربية وقواتها المسلحة.

وقال: "مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة، استغلت الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية هذا التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة، لزعزعة الاستقرار في الأوطان معتمدة على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا".

وأضاف الذوادي: لا بد من معرفة أخطار هذه الحروب ودراستها، وإيجاد السبل الملائمة، واستخدام وسائل التعليم الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة على كيفية التصدي لهذه التهديدات والوقاية منها.

وأضاف أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي يحرص دائما على تنظيم هذه الندوات لتقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتنسيق بين قواتنا المسلحة العربية في مجالات التدريب العسكري لتحقيق الأهداف المتوخاة منها.